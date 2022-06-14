Євросоюз закупить 110 тисяч доз вакцини від мавпячої віспи

Європейський Союз закупить 110 тисяч доз вакцини від мавпячої віспи.

Про це заявила комісарка з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес, передає Deutsche Presse-Agentur.

Відповідну угоду планують підписати 16 червня, щоб отримати перші дози до кінця місяця. Кіріакідес не вказала виробника вакцини, як і її тип — чи це звичайна вакцина від віспи, яка ефективна у тому числі проти мавпячої віспи, чи адаптований препарат.

Наразі у ЄС відомо про 900 випадків захворювання мавпячою віспою. У світі загалом близько 1 400 зафіксованих випадків.