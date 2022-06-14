Євросоюз закупить 110 тисяч доз вакцини від мавпячої віспи

Європейський Союз закупить 110 тисяч доз вакцини від мавпячої віспи.
Про це заявила комісарка з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес, передає Deutsche Presse-Agentur.
Відповідну угоду планують підписати 16 червня, щоб отримати перші дози до кінця місяця. Кіріакідес не вказала виробника вакцини, як і її тип — чи це звичайна вакцина від віспи, яка ефективна у тому числі проти мавпячої віспи, чи адаптований препарат.
Наразі у ЄС відомо про 900 випадків захворювання мавпячою віспою. У світі загалом близько 1 400 зафіксованих випадків.
- Мавпячу віспу вже виявили у деяких сусідніх з Україною державах, таких як Польща і Румунія. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що мавпяча віспа в країні буде, але її локалізують. Ризики для України він оцінює як доволі низькі.
- Мавпяча віспа — рідкісна інфекція, яка здебільшого поширюється дикими тваринами в Західній та Центральній Африці. Заразитися цієї хворобою можна при контакті з інфікованою твариною, але вчені не впевнені, що саме від мавп, — на їхню думку переносять віспу до людей гризуни. Людина може підхопити мавпячу віспу, якщо її вкусить заражена тварина або якщо людина матиме контакт із рідиною тварини: кровʼю, фекаліями, слиною тощо. Також можна заразитися, якщо зʼїсти недостатньо прожарене мʼясо. Водночас між людьми хвороба дуже рідко поширюється і переноситься легко.
- Мавпяча віспа характеризується лихоманкою та висипами. Спеціальної вакцини проти мавпячої віспи немає, але вчені впевнені, що вакцина проти звичайної віспи теж ефективна. До того ж її можна вколоти й після контакту з інфікованою людиною — це значно полегшить перебіг хвороби.