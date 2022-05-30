У Нігерії зафіксували першу смерть від віспи мавп. Пацієнт мав супутні хвороби

У Нігерії зафіксували першу у 2022 році смерть від мавпячої віспи. Загалом у країні виявили 21 випадок хвороби.

Про це повідомив Нігерійський центр контролю та профілактики захворювань.

«Смерть була зареєстрована у 40-річного пацієнта, який мав супутню патологію та отримував імуносупресивні препарати», — повідомили там.

У Нігерії не було спалаху віспи мавп з вересня 2017 року, але там бувають одиничні випадки хвороби.

Як стверджують у центрі, хоча ризик зараження в Нігерії вірусом мавпячої віспи є високим, поточна ситуація у країні та в усьому світі не показала суттєвої загрози життю людини чи громаді, яка може призвести до тяжких захворювань або високого рівня смертності.