У Нігерії зафіксували першу смерть від віспи мавп. Пацієнт мав супутні хвороби

У Нігерії зафіксували першу у 2022 році смерть від мавпячої віспи. Загалом у країні виявили 21 випадок хвороби.
Про це повідомив Нігерійський центр контролю та профілактики захворювань.
«Смерть була зареєстрована у 40-річного пацієнта, який мав супутню патологію та отримував імуносупресивні препарати», — повідомили там.
У Нігерії не було спалаху віспи мавп з вересня 2017 року, але там бувають одиничні випадки хвороби.
Як стверджують у центрі, хоча ризик зараження в Нігерії вірусом мавпячої віспи є високим, поточна ситуація у країні та в усьому світі не показала суттєвої загрози життю людини чи громаді, яка може призвести до тяжких захворювань або високого рівня смертності.
- Наразі мавпяча віспа шириться Європою. На сьогодні зафіксували 171 підтверджений випадок і 87 підозрілих. Усього під спостереженням 258 випадків захворювання, найбільше їх зареєстрували у Великій Британії, Португалії та Іспанії.