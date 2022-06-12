Лідер КНДР заявив про повну підтримку путіна та дій рф

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у день росії заявив про повну підтримку президента рф путіна.
Про це повідомляє агентство Yonhap.
Російський народ «досягнув великих успіхів у здійсненні справедливої справи захисту гідності та безпеки своєї країни... витримуючи всілякі виклики та труднощі», — сказав Кім у зверненні до путіна.
Він додав, що корейський народ надає росіянам повну підтримку та заохочення.
Кім також переконаний, що дружні відносини рф та КНДР і надалі зміцнюватимуться в усіх сферах і «на шляху захисту міжнародної справедливості та забезпечення глобальної безпеки».
- 5 червня Північна Корея запустила вісім балістичних ракет малої дальності. Це 17-й запуск Північною Кореєю цього року. Попередній відбувся 25 травня, саме в той момент, коли президент США Джо Байден завершив свою поїздку до Азії та повертався назад до Сполучених Штатів.