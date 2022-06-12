Голова МЗС Латвії «привітав» росіян з днем рф і побажав поразки

Голова МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс побажав поразки росіянам у день росії.
«Сьогодні росія відзначає національне свято, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави», — написав він у Twitter.
- 21 квітня Сейм Латвії визнав війну росії проти України геноцидом.
- 12 травня у Латвії дозволили зносити радянські памʼятники. Сейм припинив дію 13-ї статті латвійсько-російського договору — про збереження меморіальних споруд. Латвія обґрунтовала це рішення тим, що росія вчиняє воєнні злочини в Україні.
- 6 червня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії заборонила трансляцію в країні всіх російських телеканалів, поки рф не припинить війну і не поверне Крим.