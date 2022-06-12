Голова МЗС Латвії «привітав» росіян з днем рф і побажав поразки

Голова МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс побажав поразки росіянам у день росії.

«Сьогодні росія відзначає національне свято, бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави», — написав він у Twitter.