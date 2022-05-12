У Латвії дозволили зносити радянські памʼятники

У Латвії Сейм проголосував у терміновому читанні за законопроєкт, який припиняє дію 13-ї статті латвійсько-російського договору — про збереження меморіальних споруд. Рішення відмовитись від виконання статті міжнародного договору Латвія обґрунтовує тим, що росія вчиняє військові злочини в Україні.

Про це повідомляє Delfi.

Таким чином Сейм зняв юридичну перешкоду на шляху до зносу памʼятника в районі Пардаугава. Оскільки обʼєкт розташований у столиці, рішення та реалізацію рішення має забезпечувати Ризька дума. Мер Риги Мартінш Стакіс заявив, що, ймовірно, до виборів Сейму, які пройдуть 1 жовтня цього року, монумент знести не вдасться.

«Цьому немає місця в нашій країні та столиці держави. Так вважає більшість суспільства. Ухваливши сьогодні це рішення, ми отримаємо право самі встановлювати, що в нашій країні відбувається з радянськими памʼятниками», — сказала депутат Кріста Баумана.