NASA збирає дослідницьку групу для вивчення НЛО

Американське аерокосмічне управління NASA цієї осені збере незалежну групу дослідників для вивчення неідентифікованих явищ у повітрі (UAP). Цим терміном зараз позначають НЛО.
Як пише The Verge, дослідження буде відкритим та не секретним. Дослідники під керівництвом астрофізика Девіда Спергеля спробують зібрати і структурувати наявні на сьогодні дані про UAP, а також з’ясувати, як краще отримувати їх у майбутньому.
У NASA кажуть, що дослідження будуть стосуватися захисту та безпеки повітряного транспорту. Там додають, що наразі немає доказів позаземного походження UAP, проте там додають, що через обмежені спостереження поки важко дійти логічних висновків, звідки беруться UAP.
- У березні 2021 року колишній голова розвідки США підтвердив, що існує ще багато секретних матеріалів про НЛО. У червні того ж року розвідка США оприлюднила звіт про НЛО, але не змогла пояснити появу цих обʼєктів.
- Ще у квітні 2020 року Пентагон офіційно опублікував відеозаписи, на яких зафіксовані перехоплення військовими літаками невпізнаних літаючих обʼєктів. Кадри перехоплення зняли екіпажі американських бойових літаків у 2004 і 2015 роках. Усі три ролики раніше вже опинялися у відкритому доступі внаслідок «несанкціонованої публікації у 2007 та 2017 роках», а ВМС США визнали автентичність цих відео.
- До цього у 2019 році кілька пілотів-винищувачів Військово-морських сил США розповіли про випадки фіксування і переслідування невпізнаних літаючих обʼєктів, які спостерігали поблизу авіабаз або американських авіаносців. Пілоти описали інциденти, які відбувалися з літа 2014 до березня 2015 року.