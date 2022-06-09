Bloomberg: Єврокомісія порекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС

Європейська комісія наступного тижня порадить ухвалити рішення надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, які знайомі з цим питанням.

Рекомендація, яка має бути обговорена та прийнята колегією комісарів ЄС, буде супроводжуватись умовами, повʼязаними з верховенством закону та антикорупційним законодавством.

Лідери блоку збираються обговорити це питання в Брюсселі 23— 24 червня, і кілька країн наголосили, що вони проти цього кроку, бо «Україні не можна віддати перевагу перед існуючими кандидатами». Очікується, що висновок ухвалять 17 червня.