Європарламент закликав розпочати процес перегляду договорів у ЄС. Хочуть не голосувати одностайно щодо питань санкцій

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Європейську раду розпочати процес перегляду договорів ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Резолюція була прийнята 355 голосами за, 154 — проти та 48 євродепутатів утрималися.

У ній закликали реформувати процедури голосування у Єврораді, у тому числі перейти від одностайного голосування до голосування кваліфікованою більшістю у таких сферах як санкції, а також у надзвичайних ситуаціях.