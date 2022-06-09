Учені вперше виявили мікропластик у свіжому снігу в Антарктиді

Дослідники з Кентерберійського університету Нової Зеландії виявили крихітні пластикові частинки у всіх 19 зразках снігу, які вони зібрали на ділянках уздовж льодовика Росса.

Своє дослідження науковці опублікували на сайті університету.

Дослідники виявили в середньому 29 частин мікропластику на літр талого снігу. Вони визначили 13 різних типів пластику, найпоширенішим з яких був поліетилентерефталат (ПЕТ), який переважно використовують у пляшках для безалкогольних напоїв та одязі — це 79% від усіх зразків виявленого мікропластику.

«Найімовірнішим джерелом мікропластику, що переноситься повітрям, є місцеві науково-дослідні станції», — написав дослідник Алекс Авес. Однак моделювання показує, що походження частинок могло бути на відстані до 6 тисяч кілометрів.