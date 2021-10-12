У Франції з 1 січня 2022 року заборонять продавати овочі та фрукти у пластику

У Франції з 1 січня 2022 року заборонять пластикову упаковку майже для всіх фруктів і овочів у спробі скоротити кількість пластикових відходів.

Про це Міністерство екології повідомило у понеділок, 11 жовтня.

Закон ухвалили ще у лютому 2020 року, однак зараз визначились із переліком продуктів. Так, уряд опублікував список з приблизно 30 фруктів і овочів, які будуть продаватися без пластикової упаковки. Із овочів це цибуля-порей, кабачки, баклажани, перець, огірки, картопля, морква, круглі помідори, цибуля, ріпа, капуста, цвітна капуста, гарбуз, пастернак, редис, топінамбур. Із фруктів це яблука, груші, апельсини, клементини, ківі, мандарини, лимони, грейпфрути, сливи, дині, ананаси, манго, маракуйя і хурма.