Во Франции с 1 января 2022 года запретят продавать овощи и фрукты в пластике

Во Франции с 1 января 2022 года запретят пластиковую упаковку почти для всех фруктов и овощей в попытке сократить количество пластиковых отходов.

Об этом Министерство экологии сообщило в понедельник, 11 октября.

Закон приняли еще в феврале 2020 года, однако сейчас определились с перечнем продуктов. Так, правительство опубликовало список из примерно 30 фруктов и овощей, которые будут продаваться без пластиковой упаковки. Из овощей это лук-порей, кабачки, баклажаны, перец, огурцы, картофель, морковь, круглые помидоры, лук, репа, капуста, цветная капуста, тыква, пастернак, редис, топинамбур. Из фруктов это яблоки, груши, апельсины, клементины, киви, мандарины, лимоны, грейпфруты, сливы, дыни, ананасы, манго, маракуйя и хурма.