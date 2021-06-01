Рада запретила в Украине пластиковые пакеты. Вводятся штрафы

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект № 2051-1, который вводит в стране запрет на распространение тонких, сверхтонких и оксоразлагаемых пластиковых пакетов. Законом запрещено распространять пакеты в учреждениях розничной торговли, общественного питания и услуг как платно, так и бесплатно.

«За» проголосовали 297 депутатов.

Новый закон направлен на уменьшение объема использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения для улучшения состояния окружающей среды. Запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты, а также на сверхтонкие пакеты, предназначенные для упаковки или транспортировки рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и так далее. Речь о пакетах первичной упаковки шириной до 225 мм, глубиной до 345 мм, и длиной до 450 мм.

Ультратонкие пакеты можно будет продавать, но цены на них будет устанавливать правительство. Причем стоимость может быть высокой, чтобы стимулировать отказ от них.

Пластиковые пакеты нужно будет маркировать. Обычные пакеты запрещено маркировать словами «био» и «биоразлагаемые», если они не соответствуют требованиям. За нарушения грозят штрафы — от 1 700 до 3 400 гривен. За повторное нарушение — от 3 400 до 8 500 гривен.

Закон вступит в силу после подписания его президентом, но большинство статей закона начнут действовать с 2022 года.