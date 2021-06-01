Рада заборонила в Україні пластикові пакети. Вводяться штрафи

Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому за законопроєкт № 2051-1, який вводить в країні заборону на поширення тонких, надтонких і оксорозкладних пластикових пакетів. Законом заборонено поширювати пакети в установах роздрібної торгівлі, громадського харчування та послуг як платно, так і безкоштовно.

«За» проголосували 297 депутатів.

Новий закон спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх поширення для поліпшення стану навколишнього середовища. Заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети, а також на надтонкі пакети, призначені для упаковки або транспортування риби, мʼяса, сипучих продуктів, льоду, тощо. Йдеться про пакети первинної упаковки шириною до 225 мм, глибиною до 345 мм, и довжиною до 450 мм.

Ультратонкі пакети можна буде продавати, але ціни на них буде встановлювати уряд. Причому вартість може бути високою, щоб стимулювати відмову від них.

Пластикові пакети треба буде маркувати. Звичайні пакети заборонено маркувати словами «біо» та «біорозкладні», якщо вони не відповідають вимогам. За порушення загрожують штрафи — від 1 700 до 3 400 гривень. За повторне порушення — від 3 400 до 8 500 гривень.

Закон вступить в силу після підписання його президентом, але більшість статей закону почнуть діяти з 2022 року.