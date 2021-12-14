Дослідження: Мікроорганізми на всій планеті еволюціонують, щоб поїдати пластик

Фахівці Технологічного університету Чалмерса у Швеції дійшли висновку, що мікроорганізми у всьому світі еволюціонують, щоб почати поїдати пластик.

Про це пише The Guardian.

Під час дослідження вчені проаналізували понад 200 мільйонів генів, виявлених у зразках ДНК, взятих із навколишнього середовища, та знайшли 30 тисяч різних ферментів, які можуть руйнувати 10 різних типів пластику.

«Ми знайшли кілька доказів, що підтверджують той факт, що потенціал глобального мікробіома з розкладання пластику сильно корелює з обʼємами забруднення навколишнього середовища пластмасою, що є важливою демонстрацією того, як довкілля реагує на тиск, який ми чинимо на нього», — сказав професор Олексій Железняк з Університету Чалмерса.

Дослідження почалося з вивчення набору даних про 95 мікробних ферментів, які, як відомо, розкладають пластик. Потім команда шукала аналогічні ферменти у зразках ДНК довкілля, взятих іншими вченими з 236 різних місць у світі.

У підсумку близько 12 тисяч нових ферментів виявили у пробах океанів. Більш високі рівні ферментів, що розкладають пластик, виявили в глибинах океанів. Крім того, було взяти зразки ґрунту зі 169 місць у 38 країнах. Вони містили 18 тисяч ферментів, що розкладають пластик.

Вчені заявили, що майже 60% нових ферментів не вписуються в жодний із відомих класів ферментів, припускаючи, що ці молекули розкладають пластмаси способами, які раніше були невідомі.

В Університеті Чалмерса заявили, що наступним кроком буде тестування найбільш перспективних ферментів, щоб ретельно вивчити їх властивості та швидкість розкладання пластику. «Звідти ми зможемо створювати мікробні спільноти для розкладання певних типів полімерів», — заявив Железняк.