Исследования: Микроорганизмы на всей планете эволюционируют, чтобы поедать пластик

Специалисты Технологического университета Чалмерса в Швеции пришли к выводу, что микроорганизмы по всему миру эволюционируют, чтобы начать поедать пластик.

Об этом пишет The Guardian.

В ходе исследования ученые проанализировали более 200 миллионов генов, обнаруженных в образцах ДНК, взятых из окружающей среды, и нашли 30 тысяч различных ферментов, которые могут разрушать 10 различных типов пластика.

«Мы нашли несколько доказательств, подтверждающих тот факт, что потенциал глобального микробиома по разложению пластика сильно коррелирует с объемами загрязнения окружающей среды пластмассой. Это является важной демонстрацией того, как окружающая среда реагирует на давление, которое мы оказываем на нее», — сказал профессор Алексей Железняк из Университета Чалмерса.

Исследование началось с изучения набора данных о 95 микробных ферментах, которые, как известно, разлагают пластик. Затем команда искала аналогичные ферменты в образцах ДНК окружающей среды, взятых другими учеными из 236 разных мест по всему миру.

В итоге около 12 тысяч новых ферментов обнаружили в пробах океанов. Более высокие уровни разлагающих пластик ферментов выявили в глубинах океанов. Также были взяты образцы почвы из 169 мест в 38 странах. Они содержали 18 тысяч ферментов, разлагающих пластик.

Ученые заявили, что почти 60% новых ферментов не вписываются ни в один из известных классов ферментов, предполагая, что эти молекулы разлагают пластмассы способами, которые ранее были неизвестны.

В Университете Чалмерса заявили, что следующим шагом будет тестирование наиболее многообещающих ферментов, чтобы тщательно изучить их свойства и скорость разложения пластика. «Оттуда мы сможем создавать микробные сообщества для разложения определенных типов полимеров», — заявил Железняк.