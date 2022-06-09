ДБР оголосило підозру двом оцінювачам, які занизили вартість акцій заводу «Більшовик» на мільярд гривень

Державне бюро розслідувань оголосило підозру двом оцінювачам, які занизили вартість акцій заводу «Більшовик» у Києві на понад мільярд гривень.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Слідство зʼясувало, що звіт про оцінку майна, який використали для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства, що підтверджують судові експертизи. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 358 (складання оцінювачем завідомо підробленого офіційного документа за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років.
- 27 жовтня 2021 року на аукціоні Фонду державного майна продали завод «Більшовик» у рамках «Великої приватизації». Стартова ціна була на рівні 1,39 мільярда гривень. Завод продали за 1,429 мільярда гривень ТОВ «Дженерал Комерс», повʼязаному із холдингом UFuture, що належить бізнесменові Василю Хмельницькому. Нові власники обіцяють створити на місці заводу інноваційну інфраструктуру з мільярдними інвестиціями та нові робочі місця.
- 17 листопада Антимонопольний комітет тимчасово призупинив приватизацію заводу та почав перевіряти можливу змову учасників аукціону.
- 7 грудня у Фонді держмайна відзвітували, що гроші за завод до держбюджету надійшли. 29 грудня Антимонопольний комітет дозволив «Дженерал Комерс» приватизувати «Більшовик».