Європарламент буде рекомендувати лідерам ЄС надати Україні статус кандидата

Європарламент на саміті 23-24 червня буде рекомендувати главам держав та урядів ЄС надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС та закупити для неї зброю для відбиття російської агресії.

Про це під час пленарного засідання Європарламенту 7 червня заявив голова Комітету із закордонних справ Девід Макалістер, передає Укрінформ.

«Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання, відповідно до потреб, що були висловлені українською владою, та надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України», — заявив Макалістер.

Глава комітету також виклав вісім пунктів рекомендацій Європейського парламенту для учасників саміту ЄС. Всі вони так чи інакше пов’язані із ситуацією в Україні: