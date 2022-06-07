В окупованому Херсоні стався вибух у кафе, де зазвичай обідає окупаційна влада рф

Сьогодні в одному з кафе тимчасово окупованого Херсону стався вибух.

Про це повідомило російське пропагандистське ЗМІ.

Факт вибуху в ефірі загальнонаціонального телемарафону підтвердив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

За його словами, вибух стався в кафе «Ностальжі», де полюбляють обідати представники російської окупаційної адміністрації.

«У місті Херсоні є відомий ресторан «Ностальжі». Скажімо, інформація спочатку пройшла, що в ресторані біля адміністрації. Насправді на деякій відстані від адміністрації цей ресторан розташований. Чим він примітний? Там із перших днів обідали керівники окупантів. І сьогоднішній вибух говорить про те, що боротьба ні на секунду, ні на хвилину не припиниться. Херсонщина — це Україна», — сказав Геннадій Лагута.

Він додав, що внасліджок вибуху є поранені. Інформації щодо загиблих немає.