У тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух біля «адміністрації» колаборантів. Є постраждалі

У тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух. Підірвався автомобіль у районі центральної площі, де знаходиться так звана «військова адміністрація» колаборантів.

Про це повідомляє місцеве видання «Риа-Мелитополь».

За даними видання, у результаті вибуху поранені дві людини. Серед них — євгенія зайцева — племінниця самопроголошеного «губернатора» Запорізької області євгена балицького, яка працює у так званій «військово-цивільній адміністрації» Мелітополя. Ще один чоловік дістав поранення голови.

Місцеві колаборанти звинувачують у підриві українських диверсантів.