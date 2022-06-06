Події 6 червня. Окупанти закривають Маріуполь на карантин, за Сєвєродонецьк тривають бої, а Британія дає Україні залпові системи M270

Вночі окупанти штурмували українські позиції в районах Білогорівки та Миколаївки. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Росіяни завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в Лисичанську. Протягом доби російські війська обстріляли 22 населених пункти Донецької та Луганської областей. У Харківській області протягом доби від російських обстрілів загинули три людини, десятеро отримали поранення. Ворог намагався атакувати українські позиції на Ізюмщині, успіху не мав і змушений був відступити, зазнавши втрат. У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету.

Російські війська будують понтонну переправу через річку біля селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області. Супутник Planet Labs зафіксував 3 червня понтонно-залізничну переправу через річку Оскіл. Роботи ведуться з обох берегів річки. На знімках видно, що окупанти почали прокладати дорогу.

Ситуація в Сєвєродонецьку змінюється щогодини. Тривають вуличні бої, ведеться артилерійська дуель. Війська росії рівняють місто із землею.

Президент Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції військ у районі Бахмуту Донецької області та Лисичанська Луганської області. Він заслухав доповіді про ситуацію на цих ділянках фронту, а також звіт про забезпечення захисників. Зеленський поспілкувався з військовими, вручив їм державні нагороди та подарунки.

У полоні росіян перебувають понад 2,5 тисячі захисників Маріуполя. Президент Зеленський вважає, що росіянам невигідно катувати українських військових з «Азовсталі», тому що вони є «публічними полоненими». Зеленський також зазначив, що їхнім звільненням займається Головне управління розвідки.

Окупаційна адміністрація Маріуполя планує закрити місто на карантин. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, почала надходити інформація, що в місті холера. Він додав, що питну воду жителі Маріуполя отримують раз на два дні.

Велика Британія передасть Україні три реактивні системи залпового вогню M270. Вони здатні вражати цілі на відстані до 80 км і мають більшу точність, ніж радянські аналоги, які є у Збройних сил України зараз.

Швеція надасть Україні протипіхотні снайперські гвинтівки AG 90 та боєприпаси до них, а також додатково 5 000 шведських безвідкотних протитанкових гармат AT4. Країна також має намір внести 60 млн шведських крон ($6,14 млн) до фонду, створеного НАТО для підтримки українських Збройних сил.

США передадуть Україні рятувальне обладнання на суму $50 мільйонів. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк після зустрічі з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським.

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії заборонила трансляцію в країні всіх російських телеканалів. Жителям були доступні приблизно 80 таких каналів.