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НАБУ отримало новий склад ради, яка контролює діяльністю бюро

Автор:
Олег Панфілович
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Національне антикорупційне бюро отримало новий склад Ради громадського контролю.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

До складу ради увійшли 15 кандидатів від шести громадських об’єднань: «Антикорупційна сокира», «Ветеранська Сокира», «Сорорітас», «Ксенос», «Українське правниче товариство» та «Агрономічне без корупції. Громадський контроль».

Семеро з 15 обраних кандидатів були членами Ради попереднього скликання: Марк Савчук, Віктор Прудковських, Богдан Кузьмич, Анастасія Шуба, Артем Гореславцев, Ігор Симоненко та Владислав Іванченко.

Загалом список виглядає так:

  • Марк Савчук («Антикорупційна сокира»);
  • Віктор Прудковських («Антикорупційна сокира»);
  • Єлісей Ходоловський («Антикорупційна сокира»);
  • Богдан Кузьмич («Ветеранська сокира»);
  • Владислав Штепа («Ветеранська сокира»);
  • Анастасія Шуба («Сорорітас»);
  • Галина Літош («Сорорітас»);
  • Олена Покотилова («Сорорітас»);
  • Артем Гореславцев («Ксенос»);
  • Ігор Москвітін («Ксенос»);
  • Ігор Симоненко («Ксенос»);
  • Владислав Іванченко («Українське правниче товариство»);
  • Антон Микитюк («Українське правниче товариство»);
  • Юлія Гаврилюк («Українське правниче товариство»);
  • Тетяна Супрунова («Агрономічне без корупції. Громадський контроль»);

Із 17 квітня, у зв’язку із припиненням повноважень директора НАБУ Артема Ситника, їх тимчасово виконуватиме його перший заступник Гізо Углава.

У листопаді 2021 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро. Він мав на меті привести його діяльність у відповідність до Конституції.