Тимчасовим директором НАБУ став Гізо Углава

Із 17 квітня, у зв’язку із припиненням повноважень директора НАБУ Артема Ситника, їх тимчасово виконуватиме його перший заступник Гізо Углава.
Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.
Гізо Углава народився у Грузії і став громадянином України у 2015 році, зазначають у відомстві. Раніше він працював заступником головного прокурора Грузії. Углава був одним із ідеологів ідеї створення Національного антикорупційного бюро України. Він став першим заступником директора НАБУ у квітні 2015 року.
Углава виконуватиме обовʼязки очільника НАБУ до обрання нового директора.
- 16 квітня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник завершив свою 7-річну каденцію на посаді керівника Бюро.
- 28 серпня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним призначення у 2015 році Артема Ситника на посаду директора НАБУ. Цим тодішній президент Петро Порошенко перевищив свої повноваження, адже за Конституцією призначення директора НАБУ до його повноважень не входило.
- Конституційний суд зазначив, що НАБУ має ознаки виконавчої влади, а вищим органом у системі виконавчої влади є Кабінет міністрів.
- У листопаді 2021 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро. Він мав на меті привести його діяльність у відповідність до Конституції.