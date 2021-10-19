Верховна Рада змінила закон про НАБУ. Бюро більше не правоохоронний орган

Верховна Рада голосами 304 нардепів змінила статус Національного антикорупційного бюро, привівши закон про НАБУ у відповідність до Конституції.

Закон визначає статус НАБУ як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. НАБУ більше не правоохоронний орган. Також закон встановлює особливості взаємодії бюро з Кабміном та іншими органами влади, щоб уникнути втручання уряду в роботу.

Крім того, встановлюється конкурсний відбір директора. Його призначатиме уряд за результатами конкурсу, який буде проводити спеціальна комісія. У неї будуть входити три члени від Кабміну і три міжнародних експерти. При прийнятті рішення хоча б два голоси «за» повинні бути від експертів.

Звільнити директора НАБУ Кабмін може тільки на підставах, передбачених законом, і в разі, якщо за це проголосують дві третини міністрів. Чинний директор бюро Артем Ситник продовжить виконувати обовʼязки до закінчення свого терміну.

Президент Володимир Зеленський подякував депутатам за підтримку законопроєкту і назвав його прийняття важливим кроком для роботи антикорупційної інфраструктури.