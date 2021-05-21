Рада ухвалила у першому читанні зміни до закону про НАБУ. Що вони означатимуть

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро. Це роблять для того, аби привести його у відповідність до Конституції.

За це рішення проголосували 288 нардепів.

223 голоси дали нардепи зі «Слуги народу», 23 — з «Європейської солідарності», 18 — з «Голосу», 13 — з групи «Довіра», а також 4 депутати від «За майбутнє» і 7 позафракційних.