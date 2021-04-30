Депутати пропонують змінити статус НАБУ і правила призначення директора. Врахували думку Конституційного суду

Депутати пропонують новий статус НАБУ — центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом (зараз це державний правоохоронний орган). Оскільки це орган виконавчої влади, то діяти він буде на основі законів, зокрема «Про Кабінет міністрів» й «Про центральні органи виконавчої влади».

Народні депутати підготували зміни до закону «Про Національне антикорупційне бюро» з урахуванням рішення Конституційного суду від 28 серпня 2020 року. Тоді суд постановив, що у президента немає повноважень призначати директора НАБУ, оскільки орган має ознаки виконавчої влади .

Директор та його повноваження. Призначати та звільняти директора буде уряд (зараз — президент). Звільнити його можна тільки на певних підставах — якщо вони є, то за це рішення має проголосувати не менш ніж дві третини від складу уряду. Без цих підстав директора не можна звільнити й не можна скасувати указ Кабміну про його призначення.

Повноваження директора припиняються із закінченням їхнього терміну або зі смертю. Директора Національного бюро можна відсторонити від посади лише на підставах і в порядку, які прописані Кримінальним процесуальним кодексом України — слідчий суддя на основі клопотання генпрокурора.

У директора будуть повноваження самому визначати кількість своїх заступників, а також утворити, реорганізувати або ліквідувати територіальні управління НАБУ.

Кандидатів на посаду директора НАБУ визначає конкурсна комісія. Її склад:

3 особи від Ради нацбезпеки й оборони;

3 особи від уряду на підставі пропозицій партнерів у сфері боротьби з корупцією, перелік цих партнерів визначає Міністерство закордонних справ не менш ніж за 3 місяці до завершення терміну повноважень директора НАБУ (або протягом трьох робочих днів, якщо директор достроково припинив повноваження).

Зараз конкурсна комісія складається з трьох людей від уряду і трьох від Верховної Ради.

Гарантії незалежності. Координує НАБУ — уряд. Водночас Кабмін не може затверджувати положення про бюро та скасовувати його акти.

Аудит ефективності НАБУ проводять щороку. Цим займається комісія, у її складі три людини — їх призначає уряд на підставі пропозицій антикорупційних партнерів (до цього було по одній людині від президента, уряду та парламенту). Висновок аудиту вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени комісії.

Також депутати пропонують дозволити членам комісії під час аудиту звертатися до державних органів із запитом про надання інформації, документів чи пояснень і користуватися допомогою помічників.