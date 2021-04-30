Депутаты предлагают изменить статус НАБУ и правила назначения директора. Учли мнение Конституционного суда

Депутаты предлагают новый статус НАБУ — центральный орган исполнительной власти со специальным статусом (сейчас это государственный правоохранительный орган). Поскольку это орган исполнительной власти, то действовать он будет на основе законов, в частности «О Кабинете министров» и «О центральных органах исполнительной власти».

Народные депутаты подготовили изменения в закон «О Национальном антикоррупционном бюро» с учетом решения Конституционного суда от 28 августа 2020 года. Тогда суд постановил, что у президента нет полномочий назначать директора НАБУ, поскольку у органа есть признаки исполнительной власти .

Директор и его полномочия. Назначать и увольнять директора будет правительство (сейчас — президент). Уволить его можно только на определенных основаниях — если они есть, то за это решение должно проголосовать не менее двух третей от состава правительства. Без этих оснований директора нельзя уволить и нельзя отменить указ Кабмина о его назначении.

Полномочия директора прекращаются с истечением их срока или со смертью. Директора Национального бюро можно отстранить от должности только на основаниях и в порядке, которые установлены Уголовным процессуальным кодексом Украины — следственный судья на основе ходатайства генпрокурора.

У директора будут полномочия самому определять количество своих заместителей, а также создать, реорганизовать или ликвидировать территориальные управления НАБУ.

Кандидатов на должность директора НАБУ определяет конкурсная комиссия. Ее состав:

3 человека от Совета нацбезопасности и обороны;

3 человека от правительства на основании предложений партнеров в сфере борьбы с коррупцией, перечень этих партнеров определяет Министерство иностранных дел не менее чем за 3 месяца до истечения срока полномочий директора НАБУ (или в течение трех рабочих дней, если директор досрочно прекратил полномочия).

Сейчас комиссия состоит из трех человек от правительства и трех от Верховной Рады.

Гарантии независимости. Координирует НАБУ — правительство. В то же время Кабмин не может утверждать положения о бюро и отменять его акты.

Аудит эффективности НАБУ проводят ежегодно. Этим занимается комиссия, в ее составе три человека — их назначает правительство на основании предложений антикоррупционных партнеров (до этого было по одному человеку от президента, правительства и парламента). Вывод аудита считается принятым, если за него проголосовали все члены комиссии.

Также депутаты предлагают разрешить членам комиссии в ходе аудита обращаться в государственные органы с запросом о предоставлении информации, документов или объяснений и пользоваться помощью помощников.