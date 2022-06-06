На Чернігівщині оголосили підозру російському військовому, який вбив цивільного, а ще двох поранив

Прокурори Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області заочно повідомили про підозру одному з військовослужбовців збройних сил рф.

Про це розповіли в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, у лютому у селі Харкове Прилуцького району російський військовослужбовець убив мирного мешканця пострілом у голову з вогнепальної зброї на подвір’ї будинку загиблого. Після цього російський воєнний злочинець вистрелив ще кілька разів з пістолета в сторону двох цивільних, які намагалися врятуватися, та поранив їх.

В Офісі генпрокурора зазначили, що досудове розслідування цієї кримінальної справи триває.