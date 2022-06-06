У Казахстані на референдумі підтримали поправки до Конституції — усунуть Назарбаєва та посилять роль парламенту

У Казахстані 5 червня відбувся референдум за зміни до Конституції. За даними ЦВК, понад 77% казахстанців проголосували за поправки до головного закону країни.

Про це пише Интерфакс.

«За позитивне вирішення питання, винесеного на референдум, проголосували 77,18% виборців, за негативне рішення — 18,66%», — сказав очільник ЦВК Нурлан Абдиров на брифінгу.

Явка на референдумів становила понад 68% — це означає, що участь у голосуванні взяли близько 11 мільйонів казахстанців.

Що змінює референдум?

На референдум у Казахстані президент Касим-Жомарт Токаєв виніс одне питання — чи підтримують громадяни запропоновані зміни до Конституції. Ці зміни передбачають внесення 56 поправок до майже третини різних статей Конституції. Токаєв пояснював, що Конституція змінюється у відповідь на масові січневі протести в країні, на яких висували і багато політичних вимог.

Поправки передбачають, що з Конституції повністю заберуть згадки про першого президента Нурсултана Назарбаєва як засновника незалежного Казахстану, а також про його особливий статус. Крім цього, президенту країни забороняється бути членом політичних партій, він має бути рівновіддаленим від усіх політичних рухів у Казахстані, а його найближчі родичі не можуть обіймати найвищі державні посади.

Крім цього, передбачається і реформа парламенту, зокрема перехід до змішаної виборчої системи. 70% парламенту обиратимуть за пропорційною системою, а 30% — за мажоритарною. До парламенту зможуть балотуватися і безпартійні громадяни. Це зумовить перехід Казахстану від суперпрезидентської республіки до президентської із сильним парламентом.

Також у країні відновлять роботу Конституційного суду, запровадять посаду уповноваженого з прав людини і на законодавчому рівні заборонять смертну кару.