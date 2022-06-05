Події 5 червня. ЗСУ відбили половину Сєвєродонецька, окупанти знову вдарили ракетами по Києву, загинув ще один російський генерал

Напередодні у Миколаєві через обстріл і ракетний удар росіян загинули три людини, кілька цивільних дістали важких поранень. Речник військової комендатури повідомив, що були пошкоджені багатоповерхові будинки, автомобілі та велике складське приміщення, яке вигоріло вщент. Росіяни вночі обстріляли ракетами місто Краматорськ Донецької області. За попередньою інформацією, без жертв, але є серйозні пошкодження на двох підприємствах міста. У Києві пролунало кілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах — окупанти запустили 5 ракет Х-22 з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря, одну ракету вдалося збити. Жертв немає, одного потерпілого госпіталізували. У Сєвєродонецьку Луганської області росіяни обстріляли «Азот», у Лисичанську — будівлі поліції та пошти, є постраждалі серед мирного населення.

Росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, однак упродовж двох днів їх відкинули, зараз місто поділене навпіл. Окупанти втратили велику кількість особового складу, у полоні вісім росіян. Усі резерви армії рф спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ — Бахмут. За словами керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, командувач армії рф отримав завдання захопити місто і трасу до 10 червня, тому протягом наступних п’яти днів росіяни намагатимуться зрівняти Луганщину із землею.

Український адвокат та засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм отримав важке поранення в зоні бойових дій. Про це повідомив бізнесмен Андрій Ставніцер. Найєма госпіталізували до лікарні у Дніпрі.

Окупанти відновили наступ у районі Святогірська, але зазнали значних втрат у живій силі, озброєнні та техніці. Росіяни намагаються просуватися у напрямку населеного пункту Старий Караван. Бойові дії тривають. Історичну пам’ятку Святогірської лаври — Скит усіх святих зруйновано вогнем після влучання ворожого снаряда.

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Запорізькій області. Він ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони, поспілкувався з військовими та вручив їм подарунки. Майже 60% області окуповано росіянами, 77 населених пунктів знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2 701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

За непідтвердженою інформацією, в Україні загинув так званий командир армійського корпусу «днр» генерал-майор Роман Кутузов. Про його смерть написала низка пабліків і російські пропагандисти. Деякі російські ЗМІ повідомили, що «героїчно загинув командир «днр» дуже високого рангу». При цьому вони не вказали, про кого йдеться.

До Києва приїхала парламентська делегація Республіки Корея на чолі з головою правлячої партії «Сила народу» Лі Джун Соком. Делегація відвідала місця поховання закатованих мирних жителів у Бучі та оглянула зруйновані житлові квартали в Ірпені.

ЄС вже підготував план відмови від російського газу, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак із посиланням на єврокомісара Тьєррі Бретона. План включатиме 50 мільярдів кубометрів імпорту зрідженого природного газу зі США або Катару, а також додаткові 10 мільярдів, які будуть надходити через трубопроводи. Окрім цього, важливу роль відіграватиме перехід на зелену енергетику.