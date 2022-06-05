Інститут вивчення війни: Українські військові успішно відбивають атаки росіян у Сєвєродонецьку

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що українські сили успішно відбивають спроби росіян їх оточити у Луганській області, а також атаки росіян у Сєвєродонецьку — «за рахунок обережних та ефективних локальних контратак у місті та оборони західного берега річки Сіверський Донець».

Про це йдеться у звіті ISW за 4 червня.

Крім того, український уряд і військові дедалі впевненіше обговорюють битву за Сєвєродонецьк і, ймовірно, успішно перешкоджають російським поставкам. Хоча російські сили все ще можуть захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а українські сили, ймовірно, дещо слабші, однак українська оборона залишається сильною на цьому ключовому напрямку.