На Київщині знайшли тіло ще одного розстріляного росіянами цивільного

Поліція Київщини виявила тіло розстріляного російськими окупантами мирного жителя. Військові рф вбили його пострілом в потилицю.

Про це повідомляє поліція Київської області.

«Днями у лісі біля села Вишеград, де знаходились позиції армії російської федерації, знайшли тіло чоловіка. За попередніми даними, цивільного жителя агресори застрелили з вогнепальної зброї в голову», — розповіли у поліції.

За словами начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, убитий 41-річний житель Волині, який минулого року приїхав працювати будівельником у село Колонщина під Макаровом. Під час окупації чоловік зник у районі, де базувалися війська росії.

Поліцейські Бучанського районного управління поліції, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували його на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого та передадуть тіло рідним для поховання.