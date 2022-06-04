ЗСУ знищили на сході України спостережний пункт росіян і два склади з боєприпасами

Українська артилерія знищила в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» 60 російських окупантів, два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт противника.

Про це повідомляє ОТУ «Схід».

На вказаному напрямку втрати ворога за сьогодні становлять 60 загарбників, два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт. Також ЗСУ знищили БТР, ББМ, два міномети, 26 одиниць автотехніки, один паливозаправник і три безпілотники.