Вечірнє зведення Генштабу: тривають бої за контроль над Сєвєродонецьком, росіяни активно використовують авіацію

Генштаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00, 4 червня. Ситуація на фронті наступна:

На Сіверському напрямку російські війська обстріляли населені пункти Старікове й Катеринівка Сумської області та Кам’янська Слобода Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та обстрілює позиції ЗСУ.

На Донецькому напрямку тривають бої за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Ворог завдав чотирьох ракетних ударів із тактичного комплексу «Точка-У» по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім того, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов’янськ та Соледар. Під обстріли потрапили Устинівка та Тошківка. Працювали ворожі гелікоптери Ка-52 і літаки Су-25.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв Торецьк, Нью-Йорк, Врубівку, Покровське. Також завдав авіаударів неподалік Берестового та Клинового.

У районі міста Донецьк противник обстрілював населені пункти Микільське, Красногорівка, Веселе та Новоселівка. Застосував літаки Су-25 по районах Новомихайлівки, Мар’їнки. Ракетно-авіаційних ударів завдано по пункту Курахове.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог застосовував реактивні системи залпового вогню по районах Гуляйполя, Оріхова і Зеленого Гаю. Авіаційний удар літаками Су-25 завдано по пункту Кам’янське.