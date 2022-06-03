Події 3 червня. ЗСУ успішно контратакують у Сєвєродонецьку, окупанти знищують докази злочинів у Маріуполі, а ЄС офіційно погодив санкції

Напередодні внаслідок обстрілу села Мар’янське на Дніпропетровщині поранень дістали жінка та двоє її дітей, зруйновані два будинки, з ладу виведені газопровід і електромережі. Українські військові на півдні відбили контратаку росіян, які хотіли відвоювати втрачені позиції в районі Миколаївки Херсонської області. Це село ЗСУ звільнили кілька днів тому. Бої тривають у центрі Сєвєродонецька та селищах-сателітах. У Лисичанську під час артилерійського обстрілу загинула жінка, росія масово руйнує міста Луганщини. Експерти Інституту вивчення війни вважають, що під час боїв за Сєвєродонецьк російська армія може втратити залишки наступального потенціалу. Тому захоплення Донецької області здається малоймовірним. Українські війська відтіснили росіян з 20% Сєвєродонецька. Окупанти втратили багато техніки й особового складу, зокрема кадировців. Українським силам тим часом надходить підкріплення, зокрема добровольці Іноземного легіону.

Окупанти почали розбирати завали та знищувати докази своїх злочинів в одному з районів Маріуполя. Саме там російське ТБ знімало пропагандистський сюжет, у якому росіяни розстрілюють будинок із танка. З-під завалів цього будинку російські загарбники дістали тіла шістьох людей.

Європейський Союз офіційно оголосив про запровадження шостого пакета санкцій проти росії. Його обговорювали майже місяць через постійне блокування з боку Угорщини.

Українські військові вже навчаються роботі з ракетними установками HIMARS, які США передадуть Силам оборони. Американські інструктори проводять теоретичні та практичні заняття для солдатів ЗСУ в засекреченому місці за межами України.

Американський мільярдер і власник компанії Tesla Ілон Маск відправив в Україну сонячні панелі. Зараз ці панелі забезпечують роботу об’єктів критичної інфраструктури Київщини. На деокупованих територіях, що найбільше постраждали від росіян, виникають проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне живлення під час її відключень.

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина є однією з країн, що купують зерно, яке росія вкрала в України. Боднар також повідомив журналістам, що звернувся по допомогу до турецької влади та Інтерполу, щоб встановити причетних до поставок зерна, яке йде транзитом через турецькі води.

За час війни в Україні росія кілька разів просила допомоги в Китаю, зокрема економічної та фінансової. Але китайська влада з цим не поспішає, тому що боїться західних санкцій. За даними джерел The Washington Post, у Китаї нібито зовсім не очікували, що війна триватиме понад 3 місяці. Зараз там шукають можливості, як допомогти росії фінансово й водночас не порушити санкції. Також шукають інші шляхи допомоги, зокрема дипломатичні.

Американський гурт Metallica зібрав мільйон доларів для України. Кошти передадуть організації World Central Kitchen та ініціативі #ChefsForUkraine. Крім того, американська мережа готелів Marriott зупиняє свою діяльність у росії.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання українського громадянства російському публіцисту та блогеру Олександру Невзорову. Жодних деталей Міграційна служба не повідомляє.