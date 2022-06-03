Премʼєр Денис Шмигаль: Уряд має до осені відновити більшість пошкоджених критичних об’єктів

В Україні до осені має бути відновлена більшість пошкоджених критичних об’єктів інфраструктури.
Про це 3 червня повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Зараз триває перший етап відбудови, на якому оцінюють збитки, складають технічну документацію проєктів і ремонтують критично важливі об’єкти.
Там, де це можливо, відремонтують ще школи, дитячі садочки та лікарні. Так, у чотирьох повністю деокупованих областях у нас зараз готується відновлення 83-х лікарень, 59-ти дитячих садочків, 122-х шкіл.
За два місяці після звільнення від російського агресора чотирьох областей уряд виділив 2,3 млрд грн на відновлення критичної інфраструктури та проведення першочергових некапітальних ремонтів.
- Київ на відновлення та ремонт житлової, критичної, соціальної інфраструктури вже має 800 мільйонів гривень. За ці кошти потрібно відновити майже 390 будівель. Із них понад 220 — це житлові будинки. Решта — медзаклади, садочки, школи, установи соціального захисту, адмінбудівлі.
- 31 травня Тайвань повідомив, що виділить $6 мільйонів (понад 177 мільйонів гривень) пʼятьом українським містам, які постраждали від війни. Гроші підуть на відновлення інфраструктури. Харків отримає $2 мільйони, Чернігів, Миколаїв, Суми та Запоріжжя — по $500 тисяч.
- Станом на 3 червня російські окупанти зруйнували 24 тисячі кілометрів доріг і 300 мостів.