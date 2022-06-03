За 100 днів війни росіяни зруйнували в Україні 24 тисячі кілометрів доріг і 300 мостів

Із 24 лютого в Україні російські окупанти зруйнували 24 тисячі кілометрів доріг і 300 мостів.

Про це повідомляють в Укравтодорі.

У відомстві також заначають, що поставили на паузу всі масштабні проєкти «Великого будівництва», натомість працюють на критично важливих маршрутах і «дорогах життя».

На деокупованих територіях уже налагодили рух 39 тимчасовими переправами на дорогах до Києва, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Чернігова, Харкова, Сум і Миколаєва.

Також відкрили Варшавську трасу з Києва до Ковеля. На цій дорозі у двох областях через війну було знищено три мости. Усі три переправи наразі функціонують.

Рух вантажівок відновився на трасі М-06 Київ — Чоп. Поруч зі зруйнованим мостом у Стоянці після деокупації звели тимчасову переправу для легкового транспорту, але вантажівкам доводилось обʼїжджати. Наразі транспорт може рухатись відновленим лівим проїздом мосту.

Крім цього, учора відкрили рух готовою ділянкою траси Н-31 на Дніпропетровщині — це майже 30 кілометрів автошляху за маршрутом Полтава — Київ.

Також Укравтодор розчищає шляхи від військової та цивільної техніки, сміття та бруду, 930 кілометрів доріг державного значення та комунальних вулиць київського передмістя вже очистили. На дорогах продовжують аварійні ремонти, наносять розмітку та встановлюють знаки.