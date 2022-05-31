Київ отримає на відновлення інфраструктури 800 мільйонів гривень. Ще п’ять міст України отримають 177 мільйонів

Київ на відновлення та ремонт житлової, критичної, соціальної інфраструктури вже має 800 мільйонів гривень. Ці гроші виділили на відновлення постраждалої від війни інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що з міського бюджету на це виділили 600 мільйонів гривень.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив, що уряд додав ще 200 мільйонів гривень.

За ці кошти потрібно відновити майже 390 будівель. Із них понад 220 — це житлові будинки. Решта — медзаклади, садочки, школи, установи соціального захисту, адмінбудівлі.

Такж, сьогодні, 31 травня, Тайвань повідомив, що виділить $6 мільйонів (понад 177 мільйонів гривень) пʼятьом українським містам, які постраждали від війни. Гроші підуть на відновлення інфраструктури. Харків отримає $2 мільйони, Чернігів, Миколаїв, Суми та Запоріжжя — по $500 тисяч.