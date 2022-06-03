Російському снайперу повідомили про підозру — він розстріляв мирного мешканця Київщини

Снайперу збройних сил росії повідомили про підозру — він у лютому 2022 року під час окупації села Перемога Броварського району Київської області розстріляв мирного мешканця.
Про це Офіс генерального прокурора України повідомив 3 червня.
Окупант — снайпер 15 «миротворчої» бригади 2 гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил рф. Його підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни.
Що стосується убитого, то беззбройний потерпілий повертався додому та не становив для російських окупантів жодної загрози.
- Станом на 3 червня в Київській області вже знайшли 1 314 тіл убитих цивільних.
- На територію Київської області російські війська зайшли в перший день повномасштабного вторгнення — 24 лютого. Вони окупували Бучу, Ірпінь, Гостомель і навколишні села. З перших чисел березня окупанти почали вбивати місцевих жителів. Першого квітня українська армія увійшла до Бучі. За добу з вулиць почали прибирати тіла вбитих. Трохи згодом, 5 квітня, почали ексгумувати трупи з братських могил, які влаштували російські солдати.