Українські війська на Донбасі за добу відбили 13 атак та знищили 20 одиниць ворожої техніки

Упродовж цієї доби українські захисники на Донбасі відбили 13 атак російських військ та знищили 20 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє Угрупування Об’єднаних сил.
Українські військові знищили 2 російські танки, 6 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин, 4 ворожих автомобілі та 7 російських безпілотників типу «Орлан-10». На двох локаціях іще тривають бої.
Окупанти ведуть обстріли уздовж усієї смуги оборони. За добу вони обстріляли понад 25 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 67 житлових будинків, центр безпеки громадян, підприємство «Азот», меблеву та центральну збагачувальну фабрики і відділення поліції. Загинули як мінімум три цивільні особи і ще троє поранені.
- У районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» ЗСУ за цю добу знищили майже 40 російських загарбників, дві одиниці бронетехніки, два міномети та один безпілотник.
- Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни окупували 80% Сєвєродонецька, включно зі східними кварталами. На деяких вулицях наші захисники мають успіх — у полоні вже шестеро росіян. Вуличні бої тривають. Під обстрілами вся вільна Луганщина. Лисичанськ під українським контролем, оборона міста потужна.