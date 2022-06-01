На сході ЗСУ знищили 38 окупантів та два міномети

У районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» ЗСУ знищили майже 40 російських загарбників, дві одиниці бронетехніки, два міномети та один безпілотник.

Про це повідомляє ОТУ «Схід».

На цьому напрямку окупанти здійснили одну атаку, натомість українська артилерія знищила ворожий склад з боєприпасами.

Загалом протягом дня ЗСУ ліквідували 38 російських військових. Крім того, знищили один бронетранспортер, одну бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, два міномети, дві одиниці автомобільної техніки, один безпілотний літальний апарат та один екіпаж безпілотного авіаційного комплексу російської федерації.