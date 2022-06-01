Події 1 червня. Окупанти захопили більшу частину Сєвєродонецька, ЗСУ звільняють населені пункти Херсонщини, а США дадуть Україні HIMARS

Напередодні зенітники 93 бригади «Холодний Яр» збили ворожий гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор». Українські військові на півдні України протягом доби ліквідували приблизно 70 окупантів і знешкодили понад 10 одиниць техніки. Також вони запобігли прориву ДРГ противника. На Херсонщині з боку Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів. Росіяни підірвали мости через річку Інгулець у районі Давидового Броду та Великої Олександрівки Херсонської області. Ракетним ударом окупанти зруйнували у Словʼянську Донецької області приватні будинки в одному з мікрорайонів, також пошкоджено десятки будинків, ніхто не постраждав. По Синельниківському району на Дніпропетровщині росіяни випустили три ракети з РСЗВ «Торнадо».

Війська рф контролюють 80% Сєвєродонецька. Частина українських військ відійшла на більш вигідні, заздалегідь підготовлені позиції. На деяких вулицях наші захисники мають успіх — у полоні вже шестеро росіян. Вуличні бої тривають. Місто Лисичанськ повністю перебуває під українським контролем.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська армія на Донбасі щодня втрачає від 60 до 100 людей загиблими. Ще до 500 військових щодня отримують поранення.

За минулу добу з Маріуполя до фільтраційного пункту в с. Безіменне доставили 355 людей, зокрема 32 дитини. З Безіменного до міста Таганрог у росії депортували 324 людини, зокрема 27 дітей. За останній тиждень спостерігається тенденція збільшення кількості депортованих осіб.

Російські окупанти перемістили до СІЗО понад 100 українських військовополонених. Один із ватажків «днр» юрій сироватко заявив, що вони перебувають у статусі підозрюваних злочинців. Раніше ватажок російського утворення «днр» пушилін говорив, що на окупованій території Донецької області утримують понад 5 тисяч українських військовополонених, зокрема 2 439 військових, які вийшли з «Азовсталі». Окупанти хочуть віддати їх під військовий трибунал.

США узгодили новий пакет військової допомоги на $700 мільйонів. Офіційно про нього оголосять 1 червня. У цьому пакеті будуть ракетні системи HIMARS, гелікоптери, протитанкові комплекси Javelin, тактична техніка, запчастини, автомобілі та інше.

Сполучені Штати посилять санкції проти росії через спроби приєднати Херсонську область до рф, повідомив спікер Держдепартаменту США Нед Прайс. Крім того, він заявив, що США вітають рішення Європейського Союзу скоротити імпорт російської нафти, але вважають, що з часом необхідно зробити більше, щоб знизити залежність від російських енергоресурсів.

Швейцарський уряд заблокував поставку Україні Данією броньованих машин швейцарського виробництва. Зазначається, що уряд Данії хоче передати Україні приблизно 20 одиниць бойових машин Piranha III. Влада Данії офіційно звернулася до Швейцарського державного секретаріату з економічних питань Seco по дозвіл і отримала відмову. Очікується, що Федеральна рада Швейцарії ухвалить рішення з цього приводу цієї або наступної пʼятниці.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна посилить військову підтримку України. Зокрема, німці планують надати найсучасніші ракети IRIS-T для збиття повітряних цілей.

Сервіс графічного дизайну Canva пішов з росії. У разі спроби зайти на сайт російські користувачі одразу бачать повідомлення, що компанія «категорично засуджує незаконну війну в Україні» і у відповідь на вторгнення рф блокує доступ до сервісу в росії.