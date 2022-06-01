ЗСУ на півдні України знищили приблизно 70 окупантів і понад 10 одиниць техніки

Українські військові на півдні України протягом доби 31 травня ліквідували орієнтовно 70 окупантів і понад 10 одиниць техніки. Також вони не допустили прориву ДРГ противника.

Про це йдеться у добовому зведенні Оперативного командування «Південь».

«Загалом за добу виконанням вогневих завдань наші ракетно-артилерійські підрозділи та авіація завдали ворогу таких втрат: 70 рашистів, самохідну артустановку, 2 зенітні установки, 2 гаубиці «Мста-Б», 4 одиниці броньованої техніки та 5 — автомобільної. Також подавлено 2 командно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп противника», — йдеться в повідомленні.

ДРГ росіян намагалася прорватися в тил українських військових у районі Добрянки на півночі Херсонської області, але її ліквідували.

Також російські війська підірвали мости через річку Інгулець у районі Давидового Броду та Великої Олександрівки, щоб сповільнити наступ українських сил.