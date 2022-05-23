Імовірність ракетних ударів збільшується — росія висунула в море фрегат «Адмірал Макаров»

Росія зміцнює свої позиції в Чорному морі, висунувши туди судно чорноморського флоту «Адмірал Макаров». Це підвищує імовірність нових ракетних ударів, інформує Оперативне командування «Південь».

За даними ОК, наразі ситуація в Одеській області стабільна та контрольована. Однак враховуючи, що із Севастополя висунувся один із найновіших кораблів чорноморського флоту «Адмірал Макаров», імовірність ракетних ударів зростає в рази.

Він підсилив угруповання кораблів у Чорному морі, яке зараз складається з семи великих десантних кораблів та двох ракетних.