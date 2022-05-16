Нардеп шуфрич виїхав з України

Депутат Верховної Ради нестор шуфрич покинув Україну.

Про це «Бабелю» повідомило джерело серед депутатів колишньої фракції «опозиційна платформа — за життя».

«До трьох малолітніх дітей в Угорщину. В рамках чинного законодавства. Повернеться до наступного пленарного засідання Ради», — повідомили у фракції.