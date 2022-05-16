Керівник посольства США Квін: Україна може приєднатися до НАТО й без плану дій щодо членства

Тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін заявила, що Україна може приєднатися до НАТО і без плану дій з набуття членства (ПДЧ).
Про це вона заявила під час зустрічі з українськими журналістами, пише «Європейська правда»
За словами Квін, США продовжують підтримувати політику відкритих дверей для усіх «держав-аспірантів», включно з Україною, якщо вона прагнутиме приєднатися до Альянсу.
«Що ж стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ. Однак я би не називала це скороченою процедурою. ПДЧ – це механізм, який дозволяє державі досягнути вимог. І якщо якась держава вже відповідає усім вимогам — то ПДЧ стає непотрібним», — наголосила Квін.
На її думку, як Україна, так і будь-яка інша держава не має отримувати План дій щодо членства та виконувати його в разі, якщо загалом будете відповідати більшій частині вимог.
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