Віцепрем’єр з євроінтеграції виступила за проведення референдуму щодо вступу в НАТО

Віцепрем’єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україні потрібно провести референдум щодо вступу в НАТО.

Про це вона заявила в інтерв’ю виданню «Слово і діло».

«Якщо говорити саме про зріз волевиявлення народу — це дуже важливо, тому що в 2008 році одним з контраргументів, щоб Україна не отримала ПДЧ, було те, що країна розділена — немає єдності в підтримці членства України в НАТО. Тому йдеться не тільки про народовладдя: результати референдуму будуть служити контраргументом для західних партнерів про те, що ані суспільство, ані політики не розділені щодо цієї мети», — пояснила вона.

За її словами, Україна готова до отримання Плану дій щодо членства в НАТО, тому що у країні вже впроваджується багато елементів цього плану. Вона нагадала, що Україна виконує Річні національні програми та має статус партнера з розширеними можливостями.

Водночас у Німеччині назвали причину, чому НАТО поки не готове розглядати членство України. Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен зазначила, що все залежить від політичних умов. Вона підкреслила, що особисто підтримує надання Україні ПДЧ, але не може впливати на всіх членів Альянсу.

«Отримати консенсус — це непросто. Україна це знає. Ви дуже активно працювали, щоб переконати окремі країни. Але факт залишається фактом — є військовий конфлікт в Україні. Для НАТО завжди складно приймати нові країни, де є такі конфлікти», — пояснила вона.