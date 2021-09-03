Вице-премьер по евроинтеграции выступила за проведение референдума по вступлению в НАТО

Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина считает, что Украине нужно провести референдум по вступлению в НАТО.

Об этом она заявила в интервью изданию «Слово и дело».

«Если говорить именно о срезе волеизъявления народа — это очень важно, потому что в 2008 году одним из контраргументов, чтобы Украина не получила ПДЧ, было то, что страна разделена — нет единства в поддержке членства Украины в НАТО. Поэтому речь идет не только о народовластии: результаты референдума будут служить контраргументом для западных партнеров о том, что ни общество, ни политики не разделены по поводу этой цели», — пояснила она.

По ее словам, Украина готова к получению Плана действий по членству в НАТО, потому что в стране уже внедряются многие элементы этого плана. Она напомнила, что Украина выполняет Годовые национальные программы и имеет статус партнера с расширенными возможностями.

В то же время в Германии назвали причину, почему НАТО пока не готово рассматривать членство Украины. Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отметила, что все зависит от политических условий. Она подчеркнула, что лично поддерживает предоставление Украине ПДЧ, но не может влиять на всех членов Альянса.

«Получить консенсус — это непросто. Украина это знает. Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом — есть военный конфликт в Украине. Для НАТО всегда сложно принимать новые страны, где есть такие конфликты», — пояснила она.