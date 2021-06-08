Вице-премьер по евроинтеграции объяснила, почему Украине пока не дают ПДЧ для НАТО — чтобы не раздражать Россию

Вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что страны-члены НАТО не готовы предоставить Украине План действий по поводу членства, чтобы не раздражать Россию.

Об этом она заявила во время конференции Democracy in Action.

По ее словам, еще 13 лет назад НАТО принял решение, что Украина и Грузия однажды станут членами Альянса, но там молчат по поводу перспектив этих стран.

«Если мы говорим о наших партнерах, и я говорю не только о США — также о Франции, Италии, Германии, никто не хочет раздражать Россию. И мы часто слышим, что только когда сменится руководство России, тогда Украина услышит ответ», — заявила Стефанишина.

Она подчеркнула, что с 2008 года никаких шагов от НАТО относительно вступления Украины и Грузии не была, но это не остановило Россию от оккупации частей грузинской и украинской территорий.

«Нужно понимать реальность. Сейчас речь уже не о том, что мы не должны раздражать Россию — речь о том, что нашим государствам нужно защищаться от агрессора», — подчеркнула вице-премьер.