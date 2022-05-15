Грузія та Азербайджан заявили, що на «Євробаченні» віддали 12 балів Україні, а не Британії

Представники національних журі Грузії та Азербайджану на «Євробаченні» заявили про помилку — свої найвищі 12 балів вони віддали Україні, а не Великій Британії.

Так, під час оголошення балів було заявлено, що Грузія та Азербайджан дали Україні по 6 балів. У випадку із Азербайджаном бали оголошувала не представниця національного журі, а представник Європейського мовного союзу — «через технічні неполадки». Представнику Грузії також не вдалось вийти в етер з аналогічної причини.

І Грузія, і Азербайджан заперечили технічні неполадки зі свого боку і наголосили, що свої 12 балів вони віддали саме Україні, а не Великій Британії. Чому так сталось — уточнюють в організаторів конкурсу.