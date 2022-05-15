Організатори «Євробачення» не будуть дискваліфіковувати Kalush: заклик врятувати Маріуполь має гуманітарний характер

Організатори пісенного конкурсу «Євробачення» не будуть дискваліфіковувати український гурт Kalush Orchestra через заклик зі сцени врятувати Маріуполь та «Азовсталь».

Свою позицію організатори озвучили на запит DW.

«Ми розуміємо глибокі почуття у звʼязку із ситуацією навколо України на даний момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер», — заявили організатори.

14 травня під час виступу у фіналі «Євробачення» Kalush Orchestra закликав врятувати «Азовсталь». “Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!” — вигукнув соліст гурту Олег Псюк зі сцени. Перед цим організатори нагадували, що політичні заяви на конкурсі заборонені.